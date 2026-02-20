GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 350 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 7 milyon 350 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 326 bin lira, en yüksek 7 milyon 360 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 7 milyon 350 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 320 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 867 milyon 896 bin 205,14 lira, işlem miktarı ise 799,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 535 milyon 286 bin 151,34 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Akbank olarak sıralandı.

Kaynak: AA

