DOLAR
43,87
EURO
51,86
STERLİN
59,53
GRAM
7.328,61
ÇEYREK
12.092,75
YARIM ALTIN
24.104,88
CUMHURİYET ALTINI
48.004,56
EKONOMİ Haberleri

Altının gramı 6 bin 933 liradan işlem görüyor

Altının gramı 6 bin 933 liradan işlem görüyor
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 933 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,3 altında 6 bin 858 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 933 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 970 liradan satılıyor. Altının onsu, yüzde 1,1 artışla 4 bin 932 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde para politikası ile ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler, jeopolitik riskler ve teknoloji yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına yönelik sorgulamalar güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 3 faiz indirimine gideceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması ve ABD-İran temaslarında ilerleme kaydedilmesine karşın devam eden jeopolitik riskler de altın talebini destekliyor.

Analistler, Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugünkü toplantı tutanaklarındaki olası ipuçlarının yatırımcıların para politikası hakkında daha net bilgi alınmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Fed FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra İngiltere'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

