KONYA Haberleri

KONYA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA! TIKLA KURA SONUCUNU ÖĞREN

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

KONYA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA! TIKLA KURA SONUCUNU ÖĞREN

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Konya'da inşa edilecek 15 bin 200 konut için kura çekimi tamamlandı. Hak sahiplerini belirleyen kura sonuçları vatandaşların erişimine açıldı. Başvuru yapan binlerce kişi şimdi isim listesini ve sonuç ekranını sorguluyor.

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konya genelinde yoğun başvuru alan proje kapsamında kura çekimi noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde yapıldı. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen çekiliş, YouTube üzerinden anbean paylaşıldı. Programa Murat Kurum da katıldı. Hak sahipleri tek tek belirlenerek kamuoyuna duyuruldu.

TOKİ KONYA HAK SAHİPLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

15 BİN 200 SOSYAL KONUT KONYA'DA YÜKSELECEK

Proje kapsamında Konya'nın farklı ilçelerinde toplam 15 bin 200 sosyal konut inşa edilecek. Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen kampanya, şehir genelinde büyük ilgi gördü. Daha önce kuraya katılmaya hak kazananların isim listesi yayımlanmıştı.

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Başvuru sahipleri T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebiliyor. Ayrıca sonuç listeleri PDF formatında da erişime açıldı.

TOKİ KONYA HAK SAHİPLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Konya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranına girerek siz de isminizi kontrol edebilirsiniz.

