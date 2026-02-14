GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,81
EURO
52,04
STERLİN
59,88
GRAM
7.402,70
ÇEYREK
12.265,34
YARIM ALTIN
24.417,41
CUMHURİYET ALTINI
48.389,96
EKONOMİ Haberleri

Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek

- Güncelleme Tarihi:

Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan ayı öncesinde gıda sektörünün temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, indirim kampanyaları düzenlenmesi ve fiyat istikrarının korunması konularında mutabakata varıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ramazan ayında vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolaylıkla ulaşabilmesini temin etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda gıda toptancıları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşmelerin detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Görüşmelerde, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır. Şartlar dahilinde, gıda erişimini daha ekonomik kılacak tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımlar atılmıştır."

"Denetimler kararlılıkla sürdürülecek"

Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıklarının koordineli işbirliği içindeki yoğun denetimlerinin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir." ifadesi kullanıldı.

Vatandaşlara "bildirim" çağrısı

Açıklamada, vatandaşların fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları durumunda yapmaları gerekenlere de değinilerek şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret İl Müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir. Hükümetimizin önceliği, vatandaşlarımızın sofrasını korumak, piyasadaki arz ve talep dengesini sağlamak ve kutsal Ramazan ayının huzur iklimine gölge düşürülmesine izin vermemektir."

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • S
    Sami
    51 dakika önce

    Siz ramazanda ancak zam yaparsınız hristiyanlar noelde indirim yaparlar bizim müslüman görünümlü münafıklar bindirim yapar.

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER