Konya’nın 15 ilçesine kar geliyor: İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya genelinde 21-25 Şubat tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerine göre yağışlı hava etkisini sürdürecek. İl merkezi ve tüm ilçelerde hafta sonu yağmur beklenirken, yeni haftada çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Çarşamba günü ise bazı ilçelerde karla karışık yağmur görülecek.

HAFTA SONU YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji verilerine göre 21 Şubat Cumartesi ve 22 Şubat Pazar günleri Konya merkezi başta olmak üzere Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Cihanbeyli, Kulu, Karatay, Meram ve Selçuklu dahil tüm ilçelerde yağmur bekleniyor.

Hafta sonu en yüksek sıcaklıkların Ereğli'de 18 dereceye kadar çıkması öngörülürken, Meram, Karatay ve Çumra'da 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise birçok ilçede 0 derecenin altına düşecek. Özellikle Taşkent, Hadim, Bozkır ve Derbent'te gece sıcaklıklarının -3 ile -5 derece arasında olması tahmin ediliyor.

YENİ HAFTADA BULUTLU HAVA HAKİM

23 Şubat Pazartesi günü il genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 6 ila 10 derece arasında değişecek. 24 Şubat Salı günü ise parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülüyor.

Salı günü Konya merkezde en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 12 derece olacak. İlçelerde de benzer değerler beklenirken, yüksek kesimlerde gece saatlerinde don riski devam edecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

25 Şubat Çarşamba günü Konya genelinde yeniden yağış bekleniyor. Ahırlı, Taşkent, Hadim, Bozkır, Halkapınar, Ilgın ve Beyşehir gibi yüksek rakımlı ilçelerde karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Diğer ilçelerde ise yağmur etkili olacak.

Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerin yollarda oluşabilecek kaygan zemine karşı tedbirli olmaları istendi.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kaynak: Haber Merkezi