Konya’da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi!
Kulu Kaymakamlığı tarafından İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna iftar programı düzenlendi.
Kaymakam Canpolat konuşmasında, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilere ise sağlık sıhhat dileyerek, programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Programa, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat'ın yanı sıra Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Mehmet Yağız, İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.
