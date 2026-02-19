İlçe belediye başkanı duyurdu: Konya ramazan pidesi fiyatı değişti mi?

Konya'nın Ilgın ilçesi belediye başkanı Ömer Apil, Ramazan ayı öncesinde Ilgın Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Belediye Ekmek Fırını'nda üretilen 250 gram susamlı pidenin fiyatının bu yıl da artırılmayacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıl 12,5 TL olarak belirlenen fiyatın bu Ramazan ayında da aynı şekilde uygulanacağı bildirildi.
VATANDAŞA DESTEK VURGUSU
Belediye tarafından işletilen fırında üretilecek Ramazan pidesinin uygun fiyatla satışa sunulmaya devam edeceğini belirten Apil, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların sofralarına katkı sağlamak amacıyla fiyat artışına gidilmediğini ifade etti.
"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN”
Başkan Apil açıklamasında, "Belediye Ekmek Fırınımızda üretilen 250 gram susamlı pidenin fiyatını, geçen yıl belirlediğimiz tutarda sabit tuttuk ve 12,5 TL olarak satışa sunacağız. Tüm hemşehrilerime hayırlı ve bereketli bir Ramazan diliyorum” ifadelerini kullandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”