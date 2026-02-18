KONYA SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ 2026 | Konya’da sahur saati kaçta, imsak vakti ezan ne zaman okunacak? Konya Ramazan İmsakiyesi 2026
- Güncelleme Tarihi:
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftar, sahur ve namaz vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, 2026 yılı için Konya’da iftar saati, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte, Konya’nın 2026 Ramazan imsakiyesi ile iftar ve sahur saatleri...
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, oruç tutan vatandaşlar iftar, sahur ve namaz vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi ile iftar saati, sahur vakti ve teravih namazı saatleri belli oldu.
Peki, Konya'da sahur ve iftar saatleri ne zaman? Konya'da imsak vakti hangi saate denk geliyor? İşte 2026 yılı için Konya Ramazan İmsakiyesi...
Ramazan, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Konya'da sahur ve iftar saatleri gün gün değişiklik gösterecek. Müslümanlar, imsakiye doğrultusunda oruç ibadetlerini yerine getirebilecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi tarihinde idrak edilecek. Müslümanlar bu mübarek geceyi ibadetle geçirecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 yılında Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”