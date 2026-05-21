CHP Konya İl Başkanlığı’nda Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı indirildi
CHP'de kongre sürecine ilişkin yaşanan gelişmelerin ardından Konya teşkilatında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Edinilen bilgilere göre, CHP Konya İl Başkanlığı binasında bulunan genel başkanlar fotoğraf köşesinden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı.
MUTLAK BUTLAN KARARI SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAMLE
Parti kulislerinde konuşulan değişikliğin, CHP Kongresi hakkında verilen "mutlak butlan” kararının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Konuyla ilgili parti yönetiminden resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan gelişme teşkilat içerisinde ve siyasi çevrelerde farklı yorumlara neden oldu.
BARIŞ BEKTAŞ'IN FOTOĞRAFI DA KALDIRILDI
Öte yandan parti binasında yapılan düzenleme yalnızca Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla sınırlı kalmadı. Eski CHP Konya İl Başkanı, mevcut CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş'ın fotoğrafının da kaldırıldığı öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”