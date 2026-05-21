Konya’nın beklediği haber geldi! Buğday ve Arpa fiyatları açıklanıyor

Türkiye'nin hububat ambarı Konya Ovası hem buğday ham da arpa üretiminde ilk sıradaki yerini yıllardır koruyor. Bereketli bir hasat için hazırlık yapan çiftçinin gözü kulağı açıklanacak alım fiyatlarında… 

BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal katıldığı bir televizyon programında buğday ve arpa fiyatlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Güldal, çiftçilerin beklediği açıklamanın haziran ayının ilk haftasında yapılacağını duyurdu. 

FİYAT BEKLENTİSİ NE?

2025 yılında; Makarnalık buğdayda 13.500 TL, Ekmeklik buğdayda 13.500 TL, ⁠Arpada ise 11.000 TL olarak fiyatlar belirlenmişti. Üreticiler bu yıl ton başına 20.000 TL gibi bir beklenti ortaya koyuyor. Konya'da son yıllarda kuraklık nedeniyle istediği verimi alamayan çiftçilerin yüksek fiyat beklentisi gerçekleşirse hasattaki sevinç artacak.  

SON 4 YILDA TMO ALIM FİYATINI HAZİRAN'IN İLK HAFTASI AÇIKLADI

2022: 5 Haziranda açıklandı
2023: 6 Haziranda açıklandı
2024: 6 Haziranda açıklandı
2025: 3 Haziranda açıklandı
2026: Haziran ayının ilk haftasında açıklanacak!

Kaynak: Haber Merkezi

