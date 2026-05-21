Konya’nın üretim üssünde 1 günlük yevmiye belli oldu! Ayrım yapılmayacak

Türkiye'nin tarım başkenti Konya Ovası'nın en bereketli yerlerinden biri olan Çumra ilçesinde tarım işçilerinin bu sezon kazanacağı ücret belirlendi. 

GÜNLÜK OLARAK HESAPLANIYOR! 

Çumra Ziraat Odasında yapılan toplantıya Çumra bölgesindeki çavuşlar katıldı. Yapılan istişare toplantısında tarım işçilerinin 1 günlük yevmiyesi 1.200 TL olarak belirlendi. Bu ücret 8 saatlik bir çalışmaya net olarak ödenecek. 

Ayrım yapılmayacak!

Toplantıda alınan karar doğrultusunda 1.200 Liralık yevmiyeye 150 TL çavuş ve nakliye ücreti eklenerek 1.350 TL ödenecek. Yevmiye ödemesinde yaş ve cinsiyet ayrımı da yapılmayacak. 

İMZALAR ATILDI!

Çumra Ziraat Odasında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar bütün çavuşların onayına sunuldu ve imza ile tasdiklendi. Alınan kararın tavsiye kararı olduğu belirtilirken tarım işçilerine daha yüksek ödeme yapılabileceği hatırlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

