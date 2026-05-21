GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,617 TL
EURO
52,873 TL
STERLİN
61,223 TL
GRAM
6.611 TL
ÇEYREK
10.865 TL
YARIM
21.530 TL
CUMHURİYET
42.796 TL
KONYA Haberleri

İzmir’de öldürülmüştü Konya’da toprağa verildi!

- Güncelleme Tarihi:

İzmir’de öldürülmüştü Konya’da toprağa verildi!
İzmir’in Torbalı ilçesinde, şantiye alanında yanmış cesedi bulunan Emine Dönmez’in (73) cenazesi, memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 18 Mayıs'ta Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine şantiye alanına giden polis ekipleri, yanmış bir kadın cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemede cesedin Emine Dönmez'e ait olduğu belirlendi. Dönmez'in cansız bedeninin yanındaki Dilek D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilek D., 'Kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Emine Dönmez'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi. Hasan Paşa İmaret Camisi'nde kılınan namaz öncesi güçlükle ayakta durabilen eşi emekli öğretmen Mehmet Dönmez ve çocukları Bülent, Levent, Mehmet Fikret ve Samet Dönmez taziyeleri kabul etti. Dönmez'in cenazesi, kılınan namazın ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'PERUK ALMAYA GİDİYORLARMIŞ'

Emine Dönmez'in yakın arkadaşı Ceyhan Arslan, Dönmez ile sık sık görüştüklerini belirterek, ''Emine, benim çok samimi arkadaşımdı. Çocukları da öğretmendi. Çok iyi bir insandı. Komşusunun kızıyla birlikte Kemeraltı'na peruk almaya gitmek için yola çıktıklarını öğrendik. Ancak Torbalı tarafına götürülüyor. Orada kendisini öldürüyor, ardından da yakmaya çalışıyor. İhbar üzerine polis geliyor ve olay yerinde yakalanıyor. Çok üzgünüz, mekanı cennet olsun” dedi. 

 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER