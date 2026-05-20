Konya’da kaymakam dağa çıktı! Elinde poşetiyle tek tek arıyor

Konya'nın Yunak ilçesinde görev yapan Can Alperen Taşavlı, gününü doğayla iç içe geçirdi. Arkadaşlarıyla birlikte kırsal alana çıkan Kaymakam Taşavlı, yörede bahar aylarında sıkça yetişen dolaman otu topladı. Ellerinde poşetlerle uzun süre arazide dolaşan grup, doğal ürünleri tek tek toplayarak keyifli anlar yaşadı.
Vatandaşlarla da sohbet eden Taşavlı'nın samimi görüntüleri ilgi gördü. Bölge halkı, dolaman otunun özellikle ilkbahar döneminde yoğun olarak toplandığını ve sofralarda sıkça yer aldığını söyledi.
DOLAMAN NEDİR?
Dolaman, İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde yetişen yabani bir mantar türü olarak biliniyor. Özellikle Konya kırsalında baharın gelişiyle birlikte doğada kendiliğinden çıkan bu mantar, yöresel mutfakta önemli bir yere sahip.
Genellikle kavurması yapılan dolaman, bazı yörelerde yumurtalı şekilde tüketiliyor. Doğal aroması ve taze yapısıyla dikkat çeken dolaman, köylüler tarafından "baharın habercisi” olarak da görülüyor.
