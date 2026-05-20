Bekir Turan
İnternet editörü
Konya’nın o ilçesinde bir ilk! İmzalar atıldı: TOPRAK YOK ÇİLEK VAR!

Konya'nın Akören ilçesinde modern tarım uygulamaları kapsamında dikkat çekici bir projeye daha imza atıldı. Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi desteğiyle kurulan serada katlı sistem topraksız çilek üretimine başlandığı bildirildi.

MODERN SERADA YENİ ÜRETİM MODELİ

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin desteğiyle kurulan serada topraksız tarım yönteminin uygulamaya alındığı belirtildi. Katlı sistem sayesinde üretim alanının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

ÜRETİCİLERE YENİ GELİR KAPISI

Projeyle birlikte ilçede modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması da hedefler arasında yer alıyor. Yetkililer, bu çalışmanın bölge tarımına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

BÖLGE TARIMINA KATKI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Topraksız çilek üretimiyle birlikte hem su tasarrufu hem de daha kontrollü üretim imkânı sağlanması bekleniyor. Projenin, Akören ve çevresinde sürdürülebilir tarım uygulamalarına örnek teşkil edeceği vurgulanıyor.

