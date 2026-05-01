BEYŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

T.C.

BEYŞEHİR İCRA DAİRESİ

2025/396 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/396 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti veönemli vasıfları:

Taşınmazın Bilirkişi Raporuna Göre Özellikleri

Hacıakif Mahallesi 405 Ada 334 Parsel K Blok 3. Kat 8 Numaralı Bağımsız Bölüm Beyşehir / KONYA adresli taşınmaz bulunduğu bölge konut fonksiyonludur. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. K Blok mesken onaylı mimari projesine göre antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, we-lavabo ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Isıtma sistemi bireysel sistem doğalgaz kombidir. Oda zeminleri ahşap, ıslak hacimler ve antre fayans kaplamadır. Mutfak dolapları mdf kaplamadır. Daire içi kaplar ahşap kaplama, pencereler pvc imaldir. Daire giriş kapısı çelik kapıdır.

Ana taşınmaz tapuda On İki Adet Altında Bodrum Bulunan Zemin Kat Ve Üstü Üç Katlı Karkas Apartman Ve Arsası niteliğinde kayıtlıdır. Ana taşınmazın yüzölçümü 6.749,00 m2 dir. Dava konusu taşınmaz K Blok Üçüncü Kat, 8 numaralı bağımsız bölümdür. Bağımsız bölüm niteliği meskendir. Arsa pay/paydası 2/192 dur.. Hisse Pay/Paydası 1/2' dir. Beyşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ve https: //kentrehberi.konya.bel.tr/#/rehber sitesinden edinilen bilgiye göre; 1/1000 uygulama imar planı içerisinde konut alanında kalmaktadır.

Yüzölçümü : 110 m2

Arsa Payı : 2/192

İmar Durumu :Kaydındaki Gibidir

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Yönetim Planı 05/12/1997

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Yönetim Planı 05/12/1997

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Diğer : 22/02/2007 Tarih 414 Yevmiye Numaralı Beyana Göre: Bakanlar Kurulunun 01/12/2006 Tarih Ve 2006/11371 Sayılı Kararı Gereğince Kamu Yararı Ve Ülke Güvenliği Açısından Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler İle Yabancı Ülkelerde Kendi Ülkelerinin Kanunlarına Göre Kurulan Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret Şirketlerine Satılamaz Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilemez Diğer:22/12/2022 tarih 22079 Yevmiye Sınırlı Sorumlu Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Lehine İPOTEK tesis edilmiştir. Diğer : Eklenti: Kömürlük, E-8 Kömürlük

Artırma Bilgileri