Konya’da güvenilir gübre kullanımı için denetimler sürdürülüyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçede güvenilir gübre kullanımının sağlanması amacıyla yürütülen denetim ve kontrol çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında gübre satış noktaları ve kullanım alanlarından alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edilerek ürünlerin mevzuata uygunluğu, içerik değerleri ve kalite kriterleri detaylı şekilde inceleniyor.
VERİMLİ ÜRETİM VE TOPRAK SAĞLIĞI HEDEFİ
Yapılan denetimlerle üreticilerin güvenilir ve standartlara uygun gübre kullanması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve toprak sağlığının korunması hedefleniyor.
İl ve ilçe müdürlükleri, tarımsal üretimde kaliteyi yükseltmek ve üreticilerin doğru girdilere ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.
