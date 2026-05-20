KOP seranın merkezi projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Cumali Özer
Muhabir
Akşehir İlçe Müdürü Halil İbrahim ÖNDER ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekleriyle yürütülen "KOP Seranın Merkezi Projesi” kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

PROJE UYGULAMA SÜRECİ VE TEKNİK BİLGİLENDİRMELER

Toplantıda, proje uygulama süreci, sera kurulum aşamaları, destekleme şartları ve üreticilerin dikkat etmesi gereken teknik hususlar hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verildi. Üreticilerin süreç boyunca karşılaşabilecekleri sorular ele alınarak uygulamaya dair önemli noktalar paylaşıldı.

ÜRETİCİLERLE KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ SAĞLANDI

Etkinlikte ayrıca katılımcıların soruları yanıtlanarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, ilçede modern seracılığın yaygınlaştırılması, üretimde verimliliğin artırılması ve üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi hedeflendiği ifade edildi.

İlçe Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi güçlendirecek projeleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

(Cumali Özer)

