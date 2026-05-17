Son düdük çaldı! Konyaspor Kayserispor’a mağlup oldu

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor, bugün RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı sürerken, Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor bu akşam kritik mücadelede kozlarını paylaştı.

Son haftada dört takım düşme adayı

Ligin son haftası dört takım arasındaki kümede kalma mücadelesine sahne olacak. Kasımpaşa, şampiyon Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise Trabzonspor'a konuk olacak. Bir diğer düşme adayı Antalyaspor da Kocaelispor'u ağırlayacak. Alınacak sonuçlara göre Kasımpaşa, Eyüpspor, Gençlerbirliği veya Antalyaspor'dan biri Trendyol 1. Lig'e düşecek.

Melek Dakan düdük çaldı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeye göre mücadelede hakem Melek Dakan düdük çaldı. Ankara bölgesi hakemlerinden Melek Dakan'ın yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ile Kürşathan Akın yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR;

4' Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Yhoan Andzouana

17'  Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Yhoan Andzouana

30' Zecorner Kayserispor için Indrit Tuci şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

32' Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sander Svendsen

1. Yarı Tamamlandı [0-0]

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

2.Yarı Başladı [0-0]

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

47' GOL! Tümosan Konyaspor) Eren Cemali Yağmur takımını öne geçiren golü atıyor.

49' GOL! (Zecorner Kayserispor) Zecorner Kayserispor takımında golün adı Laszlo Benes.

59' Joao Mendes orta yuvarlaktan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

69' Rakip ceza sahasının sağ köşesinde İsmail Esat Buğa için ofsayt bayrağı kalkıyor.

74' Tümosan Konyaspor takımı Sander Svendsen ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Sander Svendsen tarafından çekilen şut auta gidiyor.

GOL! (Zecorner Kayserispor) Fedor Chalov takımını öne geçiren golü atıyor.

Maç Tamamlandı [2-1]

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Zecorner Kayserispor: 2 - Tümosan Konyaspor: 1

(Berna Ata)

