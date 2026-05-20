Telli ve Tekin ailelerinin acı günü: Haydar Telli hayatını kaybetti
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden emekliye ayrılan 65 yaşındaki Haydar Telli, Antalya’da geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Telli’nin cenazesi, Beyşehir’de düzenlenen cenaze namazının ardından Eylikler Mezarlığı’nda dualarla defnedildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan 66 yaşındaki Haydar Telli hayatını kaybetti. Antalya'da bulunduğu sırada üç gün önce kalp krizi geçiren Telli, Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam ederken dün gece fenalaşan Telli doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Uzun yıllar Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Haydar Telli'nin, iş insanı İsmail Tekin'in kayınpederi olduğu öğrenildi.
Merhum Haydar Telli için Beyşehir Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Sevenlerinin, yakınlarının ve aile fertlerinin yoğun katılım gösterdiği cenazenin ardından Telli'nin naaşı Eylikler Mahallesi'ne götürüldü. Haydar Telli, Eylikler Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.
