Konya’da 380 TL maliyetli ürünü 130’a sattılar! Gerçek değil uyarısı yapıldı

20 Mayıs Dünya Arı Günü’nde Konya genelindeki 150 bin kovanda hummalı çalışma başladı. Geçen yıl yaşanan sert kuraklığın ardından bu yıl yağışlarla birlikte bal üretiminde rekor artış bekleniyor. Konya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Genç, rekolte müjdesi verirken marketlerdeki sahte ballara karşı çok sert uyarılarda bulundu: “380 TL maliyeti olan balı 130 TL’ye satıyorlar, o fiyata satılan ürün reçel bile değil!“

Yeryüzünün en kadim ve en çalışkan canlıları arasında yer alan arılar, 20 Mayıs Dünya Arı Günü ile birlikte yeniden doğaya akın etti. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Konya'nın zengin çiçek örtüsüne sahip bölgelerinde mesaiye başlayan arılar, ekosistemin sürdürülebilirliği ve tarımsal üretimin devamlılığı açısından kritik görev üstleniyor. Türkiye'nin arıcılıkta önde gelen şehirlerinden biri olan Konya'da yaklaşık 1800 işletme ve 150 bin kovan bulunuyor. KURAKLIK SONRASI ÜRETİMDE BÜYÜK SIÇRAMA BEKLENİYOR Geçtiğimiz yıl Konya Ovası'nda etkili olan sert kuraklık, bal üretiminde ciddi kayıplara neden olmuş ve yıllık üretim 890 ton seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak 2026 sezonunda yağışların dengeli ve bol olması üreticinin umutlarını yeniden artırdı. Konya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Genç, doğadaki çiçek çeşitliliğinin artmasının bal verimine doğrudan katkı sağlayacağını belirterek bu yıl bal üretiminde yaklaşık 1300 tonluk rekolte beklediklerini açıkladı. TOROSLAR'DA ÜRETİLEN BAL "ANZER” KALİTESİNE ULAŞTI Konya'nın 31 ilçesinde aktif arıcılık faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Başkan Adem Genç, özellikle Toros Dağları eteklerinde bulunan Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerinde üretilen balların yüksek kaliteye sahip olduğunu söyledi. Bu bölgelerde üretilen balların 1300 prolin değerine ulaştığını belirten Genç, söz konusu ürünlerin dünyaca ünlü Anzer Balı kalitesinde, yoğun çiçek nektarı içeren saf bal niteliği taşıdığını vurguladı. Ayrıca Konya'nın ovada üretilen ayçiçeği ve korunga gibi yem bitkileriyle de Türkiye arıcılığında önemli bir denge unsuru olduğunu kaydetti. "130 TL'YE SATILAN ÜRÜNLER BAL DEĞİL” Artan üretim beklentisine rağmen piyasadaki sahte bal tehlikesinin sürdüğüne dikkat çeken Başkan Genç, tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Gerçek balın üretim maliyetinin bugün yaklaşık 380 TL seviyesinde olduğunu belirten Genç, düşük fiyatlı ürünlerin güvenilir olmadığını söyledi. Bazı zincir marketlerde 130 TL'ye satılan ürünlerin gerçek bal olamayacağını ifade eden Genç, yapay ürünlerde glikoz, aroma ve laboratuvar ortamında üretilen çeşitli katkı maddelerinin kullanıldığını öne sürdü. "BALI ARACIDAN DEĞİL, DOĞRUDAN ARICIDAN ALIN” Vatandaşların güvenilir üreticiye ulaşmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Adem Genç, tüketicilere doğrudan arıcıdan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu. Sahte ürünlerin insan sağlığı açısından risk taşıdığına dikkat çeken Genç, "Bal, arının kursağından geçtikten sonra bal olur; fabrikada kavanoza girince değil” diyerek vatandaşların şüpheli ürünlerden uzak durmasını istedi. Genç ayrıca, gerçek üreticiye ulaşmak isteyenlerin Konya İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nden destek alabileceklerini sözlerine ekledi.

