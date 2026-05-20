Konya’da toplu ulaşıma bayram tarifesi! ÜCRETSİZ aktarma saatleri belli oldu

Berna Ata
Internet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), vatandaşların Kurban Bayramı öncesi kurban satış alanlarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşımda yeni düzenleme yapıldığını duyurdu.

Konya'da Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve hayvan pazarlarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşımda kapsamlı düzenlemeye gidildi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve Meram Belediyesi koordinasyonuyla vatandaşlara ücretsiz aktarma imkanı sağlanacak.

BÜYÜKŞEHİR HAYVAN PAZARI ULAŞIMI

Konya'da Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'na ulaşmak isteyen vatandaşlar Alaaddin ve Kültürpark duraklarından hareket eden 26, 91 ve 93 numaralı hatları kullanarak Kaşınhanı Otobüs Hareket Noktası'na ulaşabilecek.

Kaşınhanı Son Durak'tan Büyükşehir Hayvan Pazarı'na ise 09.00 ile 19.00 saatleri arasında her saat başı ücretsiz aktarma seferleri düzenlenecek.

İŞTE ÜCRETSİZ AKTARMA SAATLERİ

Kaşınhanı Son Durak'tan hareket edecek servisler:

09.00 • 10.00 • 11.00 • 12.00 • 13.00 • 14.00 • 15.00 • 16.00 • 17.00 • 18.00 • 19.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet verecek.

SELÇUKLU BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ ALANI

Selçuklu Belediyesi Kurban Satış Yeri'ne ulaşmak isteyen vatandaşlar için Bosna Hersek Hareket Merkezi'nden transfer hattı oluşturuldu.

Otobüs hatlarıyla Bosna Hersek'e ve tramvayla Kılıçarslan Gençlik Merkezi'ne gelen yolcular, Aliya İzzetbegoviç Caddesi üzerindeki satış alanına ücretsiz olarak taşınacak.

Selçuklu hattında da 09.00 ile 19.00 saatleri arasında her saat başı ücretsiz aktarma seferleri gerçekleştirilecek.

MERAM BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ ALANI

Meram Belediyesi Kurban Satış Yeri'ne ulaşım için ise Alaaddin duraklarından geçen 93 numaralı hat kullanılacak. Bu hatla vatandaşlar İmamı Azam Caddesi üzerinde bulunan kurban satış alanına kolayca ulaşabilecek.

TARİHLER BELLİ OLDU

Uygulamanın 23-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtilirken, vatandaşların belirtilen hat ve saatlere göre planlama yapması istendi.

(Berna Ata)

