Konya’nın bir ilçesinde sağanak sele dönüştü!

 Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana gelirken, bağlantı yolları ulaşıma kapandı.İlçede ikindi saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak, özellikle Karataş ve Fatih mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yollar sel sularıyla kapandı

Yoğun yağış nedeniyle ilçeyi çevre ilçelere bağlayan bazı yollar sel sularıyla kapandı.

Yağışın etkisinin azalmasının ardından Yunak Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Subhan Günaltay koordinasyonunda çalışma başlattı.

Greyder, kepçe ve diğer iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması ve su baskınlarının etkisinin azaltılması için yoğun mesai harcandı.

Sel baskınları yaşandı

Karataş Deresi başta olmak üzere bazı dere yataklarında taşkın meydana gelirken, belirli bölgelerde sel baskınları yaşandı.

Yunak İlçe Emniyet Amirliği ile Zabıta Amirliği ekipleri de ilçe giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Belediye Başkanı Günaltay, gazetecilere yaptığı açıklamada, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirterek, "İlçemiz adeta bir sel felaketi yaşadı. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnşallah yaralarımızı en kısa sürede saracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

