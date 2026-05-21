Toprakları üzerinden hem Ekvator çizgisinin hem de Oğlak Dönencesi’nin geçtiği tek ülke hangisidir?

Toprakları üzerinden hem Ekvator çizgisi hem de Oğlak Dönencesi geçen dünyadaki tek ülke Brezilya'dır.
Güney Amerika'nın bu devasa ülkesi, o kadar geniş bir enlem aralığına yayılmıştır ki:
Ekvator Çizgisi: Ülkenin kuzey bölümünden (Amazon bölgesinden; Macapá gibi şehirlerin yakınından) geçer.
Oğlak Dönencesi: Ülkenin güney bölümünden (São Paulo şehrinin hemen yakınlarından) geçer.
Brezilya, bu coğrafi özelliği sayesinde hem kuzey hem de güney yarımkürede ciddi miktarda toprağı bulunan ve aynı anda bu iki önemli enlem çizgisini birden barındıran yeryüzündeki tek devlet unvanına sahiptir
