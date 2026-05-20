Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep 20 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin merkez üssü Battalgazi olarak belirlendi. Sarsıntının yerin 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Büyüklük:5.6 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2026-05-20
Saat:09:00:14 TSİ
Enlem:38.27417 N
Boylam:38.57944 E
Derinlik:7.03 km
Kaynak: Haber Merkezi