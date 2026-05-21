Hangisi, hangi kokuyu, diğerlerine kıyasla daha iyi alır?

Doğru cevap A: İnsan, yağmur sonrası toprak kokusunu seçeneğidir.

​Bu gerçek ilk bakışta şaşırtıcı gelse de bilimsel olarak kanıtlanmış büyüleyici bir koku hassasiyeti gerçeğine dayanır:

​İnsan ve Toprak Kokusu (Geosmin): İnsan burnu, yağmur yağdığında topraktaki bakteriler tarafından salınan geosmin adlı kimyasal bileşiğe karşı inanılmaz derecede hassastır. İnsanlar bu kokuyu havada trilyonda 5 (5 ppt) gibi akılalmaz derecede düşük bir yoğunlukta bile hemen ayırt edebilirler. Bu hassasiyet oranı, bir köpek balığının sudaki kan kokusunu alma yeteneğinden (milyonda bir veya milyarda bir oranındadır) katbakat daha güçlüdür. Evrimsel olarak bu durumun, atalarımızın su kaynağı bulma ihtiyacından kaynaklandığı düşünülmektedir.

​Yunuslar (D Şıkkı): Yunusların koku alma duyuları evrimsel süreçte körelmiştir; dolayısıyla yunuslar neredeyse hiçbir kokuyu (köpek balığı kokusu dahil) alamazlar, yönlerini ve avlarını ekolokasyon (ses dalgaları) ile bulurlar.

