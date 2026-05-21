Hangisi, erkeklerde FIFA Dünya Kupası’nı ev sahibiyken kazanan ülkelerden biridir?

- Güncelleme Tarihi:

Doğru cevap Arjantin'dir.

​Erkekler FIFA Dünya Kupası tarihinde bu turnuvayı ev sahibiyken (kendi ülkesinde) kazanmayı başaran toplam 6 ülke vardır ve Arjantin bunlardan biridir.

​Seçeneklerdeki ülkelerin durumları şu şekildedir:

​Arjantin: 1978 yılında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış ve finalde Hollanda'yı 3-1 yenerek kupayı kendi evinde kaldırmıştır.

​Brezilya: 1950 ve 2014 yıllarında turnuvaya iki kez ev sahipliği yapmasına rağmen, kendi evinde kupayı kazanamamıştır (En meşhuru 1950'deki Maracanazo faciasıdır).

​İspanya: 1982 yılında turnuvaya ev sahipliği yapmış ancak şampiyon İtalya olmuştur.

​İsveç: 1958 yılında turnuvaya ev sahipliği yapmış, finale kadar çıkmış ancak finalde Brezilya'ya 5-2 yenilerek ikinci olmuştur.

​Meraklısına Not: Dünya Kupası'nı evinde kazanan diğer 5 ülke ise şunlardır: Uruguay (1930), İtalya (1934), İngiltere (1966), Batı Almanya (1974) ve Fransa (1998).

