Konya’da ölümlü kaza! Otomobil tankere çarptı

Konya'nın Çumra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Recep Konuk Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin tankere arkadan çarpması sonucu sürücü Nurullah Arık hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
