Çizgi film kahramanı Sünger Bob’un da esin kaynağı olan “Süngerler“ hangi âlemin üyesidir?

Çizgi film kahramanı Sünger Bob'un esin kaynağı olan deniz süngerleri, Hayvanlar (Animalia) âleminin üyeleridir.
İlk bakışta kökleri olmadığı, hareket etmedikleri ve bitkiye benzedikleri için bitki krallığına ait gibi görünseler de, süngerler çok hücreli heterotrof (kendi besinini üretemeyen, dışarıdan alan) canlılardır. Hayvanlar âleminin en ilkel ve en basit yapılı şubesi olan Süngerler (Porifera) sınıfında yer alırlar. Gerçek doku ve organları olmamasına rağmen, hücresel düzeyde tamamen hayvansal organizmalardır.
