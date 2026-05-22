Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin eski başkanı ve Karaman eski Milletvekili Recep Konuk’un oğlu Fatih Konuk, 44 yaşında yaşamını yitirdi. Oğlunu kaybeden Recep Konuk’tan ilk açıklama geldi.
Edinilen bilgilere göre Fatih Konuk, bugün sabah saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'taki evinde hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Konuk'un, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.
RECEP KONUK'TAN İLK AÇIKLAMA
Oğlunun vefatının ardından Recep Konuk yaptığı açıklamada,
"Sevgili oğlum Fatihimi kaybettik. Üzüntümüz tarifsiz, kederimiz büyük. Bu acı günümüzde destek olmak, acımızı paylaşmak için arayıp da ulaşamayan dostlarımız, kardeşlerimiz haklarını helal etsinler. Merhum evladımın, Fatihimin cenazesi 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Konya Çumra Türkmencamili Mahallesi, Türkmencamili Mezarlığı'na defnedilecektir.'' ifadelerini kullandı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Recep Konuk, açıklamasının devamında merhum oğlu Fatih Konuk'un cenaze programını da paylaştı. Buna göre Fatih Konuk'un cenazesi, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü öğle namazının ardından Türkmencamili Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
