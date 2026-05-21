CHP Konya tarafını seçti! Türktaş’tan “mutlak butlan’’ açıklaması

CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, il başkanlığında yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik tartışmalara ve "mutlak butlan” gündemine ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.
Türktaş, Konya'da önceki dönem il başkanları, belediye başkanları, ilçe başkanları ve parti örgütüyle birlikte net bir duruş sergilediklerini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi örgütün ve delegelerin iradesiyle belirlenir” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partinin demokratik iradesiyle seçilmiş meşru genel başkanı olduğunu vurgulayan Türktaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmak isteyenlerin girişimlerini kabul etmiyoruz” diye konuştu.
"Mutlak butlan” tartışmaları üzerinden yapılmak istenenin yalnızca bir parti içi mesele olmadığını dile getiren Türktaş, bunun doğrudan Türkiye'nin ana muhalefetini zayıflatma girişimi olduğunu söyledi.
Türktaş açıklamasında, CHP'yi masa başında dizayn etmeye çalışanlara karşı örgütün dimdik ayakta olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim alamazsınız. Bu örgüt korkmaz, geri çekilmez, boyun eğmez” ifadelerini kullandı.
Konya örgütü olarak belediye başkanları, önceki dönem il başkanları, ilçe başkanları, örgüt ve üyelerle birlikte Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Türktaş, sürecin CHP Genel Merkezi'nin talimatları ve eylem planı doğrultusunda yürütüleceğini belirtti.
