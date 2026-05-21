GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,743 TL
EURO
53,142 TL
STERLİN
61,538 TL
GRAM
6.682 TL
ÇEYREK
10.981 TL
YARIM
21.761 TL
CUMHURİYET
43.254 TL
KONYA Haberleri

CHP Konya tarafını seçti! Türktaş’tan “mutlak butlan’’ açıklaması

CHP Konya tarafını seçti! Türktaş’tan “mutlak butlan’’ açıklaması

CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, il başkanlığında yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik tartışmalara ve "mutlak butlan” gündemine ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.

Türktaş, Konya'da önceki dönem il başkanları, belediye başkanları, ilçe başkanları ve parti örgütüyle birlikte net bir duruş sergilediklerini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi örgütün ve delegelerin iradesiyle belirlenir” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partinin demokratik iradesiyle seçilmiş meşru genel başkanı olduğunu vurgulayan Türktaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmak isteyenlerin girişimlerini kabul etmiyoruz” diye konuştu.

"Mutlak butlan” tartışmaları üzerinden yapılmak istenenin yalnızca bir parti içi mesele olmadığını dile getiren Türktaş, bunun doğrudan Türkiye'nin ana muhalefetini zayıflatma girişimi olduğunu söyledi.

Türktaş açıklamasında, CHP'yi masa başında dizayn etmeye çalışanlara karşı örgütün dimdik ayakta olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim alamazsınız. Bu örgüt korkmaz, geri çekilmez, boyun eğmez” ifadelerini kullandı.

Konya örgütü olarak belediye başkanları, önceki dönem il başkanları, ilçe başkanları, örgüt ve üyelerle birlikte Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Türktaş, sürecin CHP Genel Merkezi'nin talimatları ve eylem planı doğrultusunda yürütüleceğini belirtti. 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER