YAŞAM Haberleri

“Orman Benim’’ kampanyası Akşehir’de yoğun katılımla gerçekleşti

Ali Asım Erdem
Tarım ve orman alanlarının yangınlara karşı korunması, çevre bilincinin artırılması ve olası risklerin azaltılması amacıyla düzenlenen "Orman Benim” Kampanyası, Akşehir ilçesinde geniş katılımla hayata geçirildi.

Programa Dr. Mustafa Yiğit, kurum amirleri, Halil İbrahim Önder, kamu personelleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında ormanlık alanlar ve çevre bölgelerde temizlik çalışmaları yapılarak, doğanın yangınlara karşı daha dirençli hale getirilmesine katkı sağlandı.

GELECEK NESİLLER İÇİN DAHA YEŞİL BİR ÇEVRE HEDEFİ

Yetkililer, doğanın korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, çevre duyarlılığının artırılması gerektiğini vurguladı. Etkinliğe katılım sağlayan tüm kurumlara, öğrencilere ve vatandaşlara teşekkür edildi. Doğayı koruma ve sürdürülebilir çevre bilinci oluşturma hedefiyle benzer çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

(Ali Asım Erdem)

