İspanya, Belçika ve Hollanda krallıklarının veliahtlarının ortak özelliği hangisidir?

Doğru cevap A: Z kuşağından prenses olmalarıdır.

Avrupa'nın bu üç köklü monarşisinde tahtın bir sonraki varisleri (veliahtları), 2000'li yıllarda doğmuş (Z kuşağı) genç kadınlardır. Gelecekte bu üç ülkenin de başında birer kraliçe yer alacaktır.

Bu prensesler ve doğum yılları şu şekildedir:

  • İspanya Veliahtı: Asturias Prensesi Leonor (d. 2005)

  • Belçika Veliahtı: Brabant Düşesi Prenses Elisabeth (d. 2001)

  • Hollanda Veliahtı: Orange Prensesi Catharina-Amalia (d. 2003)

Her üç prenses de hem askeri eğitimler alarak hem de üniversite eğitimlerini sürdürerek gelecekte üstlenecekleri kraliçelik görevine hazırlanmaktadır.

