Konyalılar dikkat! Gecikme zammı uygulanabilir: Son gün 1 Haziran
Karatay Belediyesi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan-Reklam Vergisi’nin 2026 yılı ilk taksit ödemeleri için son günün 1 Haziran Pazartesi olduğunu hatırlattı. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu.
Karatay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mükelleflerin ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri amacıyla belediye veznelerinin 1 Haziran Pazartesi günü mesai saatleri içinde açık olacağı bildirildi.
VEZNELERDEN YA DA ONLİNE OLARAK ÖDEME İMKANI
Vergi mükellefleri; T.C. kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Karatay Belediyesi'nin e-belediyecilik sistemi üzerinden ve "Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulaması aracılığıyla kredi ya da banka kartı kullanarak ödemelerini kolayca gerçekleştirebilecek. Ayrıca vatandaşlar, Karatay Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelerden de nakit veya kredi kartıyla ödeme yapabilecek.
1 Haziran Pazartesi 2026 mesai bitimine kadar ödeme yapmayan vatandaşlar, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan-Reklam Vergisi için 6183 sayılı kanun kapsamında gecikme zammı ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri adına ödemelerini son güne bırakmamaları önemle vurgulandı.
