1 aydır kayıp olarak aranan gençten acı haber

1 aydır kayıp olarak aranan gençten acı haber
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde metruk bir inşaatta bulunan erkek cesedinin, bir aydır kayıp olarak aranan gence ait olduğu tespit edildi. Talihsiz gencin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından memleketi Serik’te toprağa verildi.

Antalya'da yaklaşık bir ay önce ortadan kaybolan ve ailesi tarafından her yerde aranan Berkay Eroğlu'ndan kahreden haber geldi. Muratpaşa ilçesindeki iki gün önce atıl bir inşaatta bulunan kimliği belirsiz cesedin, yapılan DNA ve Adli Tıp incelemeleri sonucunda Eroğlu'na ait olduğu kesinleşti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede rutin ilaçlama çalışması yapan belediye ekipleri, metruk bir inşaatın içerisinde hareketsiz yatan bir şahsı fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, cesedin yaklaşık bir aylık olduğu ve üzerinde kimlik bulunmadığı tespit edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Burada yapılan detaylı incelemeler ve eşleşmeler sonucunda, cenazenin Serik'in Kadriye bölgesinde ikamet eden ve yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan Berkay Eroğlu'na ait olduğu belirlendi.

Acı haberin verilmesi üzerine Eroğlu'nun ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınan Berkay Eroğlu'nun cenazesi, dün memleketi Serik'te gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

