Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama: Hayırlı olsun
CHP’de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu yaptığı ilk açıklamasında, “Mutlak butlan kararı Türkiye’ye ve CHP’ye hayırlı olsun“ dedi.

CHP için mutlak butlan kararı çıktı...

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultay iptal edildi.

Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve dönüyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

CHP hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa dönmesine karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

"HAYIRLI OLSUN"

Kılıçdaroğlu, yaptığı ilk mesajında "Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

CHP, "Kararı tanımıyoruz" derken CHP Ankara İl Başkanlığı, parti üyelerine "Genel Merkez'de toplanma" çağrısında bulundu.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 3 buçuk dakikalık tepki çeken bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında "Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce yaptığı 'iç muhasebe' ve 'arınma' çağrılarını tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi

