GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,590 TL
EURO
52,860 TL
STERLİN
61,168 TL
GRAM
6.588 TL
ÇEYREK
10.826 TL
YARIM
21.453 TL
CUMHURİYET
42.642 TL
GÜNCEL Haberleri

Mustafa Çiftçi Malatya’daki deprem sonrası son durumu paylaştı

- Güncelleme Tarihi:

Mustafa Çiftçi Malatya’daki deprem sonrası son durumu paylaştı
Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğünde depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır“ dedi.

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.00'da merkez üssü Malatya Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yaşanan deprem sonrası bakanlardan da son duruma ilişkin paylaşım geldi. 

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saha çalışmalarına başlandığını ve olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. 

Bakan Çiftçi açıklamasında şöyle dedi;

"DERHAL SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

An itibarıyla herhangi bir olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

MURAT KURUM: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Malatya'mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşerilerimize geçmiş olsun. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız.

Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun." dedi. 

"HABERLEŞME İLE İLGİLİ SIKINTI YOK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada haberleşme ve altyapı da herhangi bir problem olmadığını söyledi. 

"Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk belirlemelere göre karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Tüm güzergâhlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.”

BURHANETTİN DURAN'DAN UYARI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. 

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Çok şükür an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan, resmî kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Rabbim, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin.”

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER