85 yaşındaki adam 87 yaşındaki komşusunu pompalı tüfekle öldürdü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 85 yaşındaki bir şahıs, iddiaya göre komşusuna pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan 87 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Adıyaman'da yaşanan olay, iki komşu arasında meydana gelen silahlı saldırıyla büyük üzüntüye neden oldu. Besni ilçesine bağlı köyde gerçekleşen olayda, 87 yaşındaki bir adam, kahvaltı sonrası evden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

KAHVALTI SONRASI PUSU İDDİASI

Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi Tetirli köyünde iddiaya göre; oğlunun evine kahvaltıya giden 87 yaşındaki Mehmet Ali Kılınç, evden ayrıldığı sırada komşusu tarafından pencereden açılan ateşle vuruldu.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan Kılınç, yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Araban Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 87 yaşındaki Mehmet Ali Kılınç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber, ailesi ve köyde büyük üzüntüye neden oldu.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kılınç'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, memleketi Tetirli köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

 

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından 85 yaşındaki Çelem A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, taraflar arasında daha önce herhangi bir husumet bulunmadığı iddia edildi.

Silahlı saldırı sonrası köyde büyük üzüntü yaşanırken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

