33 akıllı telefon test edildi: İşte en hızlı şarj olan modeller

Yapılan kapsamlı testler sonucunda 33 farklı model arasından en hızlı şarj olan akıllı telefonlar belirlendi.

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok şikayet ettiği şarj süresi sorunlarına ışık tutmak amacıyla 33 farklı cihaz, zorlu şarj testlerine tabi tutuldu.

Bu kapsamlı araştırma sonucunda kablolu ve kablosuz şarj performanslarına göre endüstrinin en başarılı modelleri açıklandı.

GENEL SIRALAMADA ZİRVE IPHONE 17 PRO'NUN

Kablolu ve kablosuz şarj hızlarının ortalaması alındığında iPhone 17 Pro, genel klasmanda en hızlı şarj olan telefon unvanını kazandı.

Cihazın rakiplerine göre daha küçük bir batarya kapasitesine sahip olması ve yeni şarj standartlarını desteklemesi bu başarıda büyük rol oynadı.

KABLOLU ŞARJIN ŞAMPİYONU: SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA

Sadece kablolu şarj performansı dikkate alındığında, Samsung Galaxy S26 Ultra, 60 watt gücüyle rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

Bu amiral gemisi, sadece yarım saatlik bir şarj süresinin ardından bataryasını yüzde 76 oranında doldurmayı başardı.

OnePlus 15 gibi 80 watt ve üzeri hıza sahip cihazların yeni nesil silikon-karbon piller kullandığı, ancak bu telefonların bulunabilirliğinin sınırlı olduğu belirtiliyor.

 

Kablosuz şarj testlerinde ise Apple, iPhone 17 serisiyle kullandığı Qi2.2 standardı sayesinde en hızlı ve tutarlı performansı sergiledi.

DOĞRU ADAPTÖR SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Tüketicilerin cihazlarının vadedilen maksimum şarj hızlarına ulaşabilmesi için doğru ve uyumlu bir güç adaptörü tercih etmeleri büyük önem taşıyor.

Özellikle kablosuz şarjda en yüksek verimi almak için telefonun desteklediği Qi2 veya Qi2.2 standartlarına uygun aksesuarların kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

