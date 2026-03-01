GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,11
EURO
52,10
STERLİN
59,50
GRAM
7.968,10
ÇEYREK
13.150,58
YARIM ALTIN
26.213,50
CUMHURİYET ALTINI
52.203,83
BİLİM VE TEKNOLOJİ Haberleri

24 GB GDDR7 Bellekler Yolda

24 GB GDDR7 Bellekler Yolda

Ekran kartı dünyasında hız ve kapasite standartları yeniden belirleniyor. Micron, yeni nesil harici grafik kartlarında kullanılacak olan 24 GB GDDR7 bellek modüllerini resmi olarak doğruladı. Bu gelişme, özellikle yüksek performans bekleyen oyuncuları ve içerik üreticilerini heyecanlandıracak.

Yeni nesil bellekler sadece kapasite artışıyla gelmiyor, aynı zamanda veri transferinde sınırları zorluyor:

Yeni modüller 36 Gbps gibi baş döndürücü bir hız sunacak. Bu, mevcut kartlardaki GDDR6 ve GDDR6X teknolojilerine göre çok daha akıcı bir veri trafiği demek.

24 GB'lık modüller, ekran kartlarında hem daha yüksek toplam bellek miktarlarının önünü açacak hem de tasarımda fiziksel olarak daha az yer kaplayacak. PCI ebatları daha küçük yapılabilecek.

Micron, bu yüksek performansı sunarken güç tüketimini de optimize ederek kartların daha az ısınmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Daha hafif soğutucu daha küçük soğutma maliyeti ile öne çıkıyor.

Yakında çıkacak olan üst segment ekran kartları (muhtemelen NVIDIA ve AMD'nin yeni serileri), bu bellekler sayesinde 4K ve 8K oyunculukta çok daha rahat bir nefes alacak. Ayrıca yapay zeka işlemlerinde ihtiyaç duyulan o devasa veri işleme kapasitesi de bu modüllerle karşılanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER