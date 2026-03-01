24 GB GDDR7 Bellekler Yolda

Ekran kartı dünyasında hız ve kapasite standartları yeniden belirleniyor. Micron, yeni nesil harici grafik kartlarında kullanılacak olan 24 GB GDDR7 bellek modüllerini resmi olarak doğruladı. Bu gelişme, özellikle yüksek performans bekleyen oyuncuları ve içerik üreticilerini heyecanlandıracak.

Yeni nesil bellekler sadece kapasite artışıyla gelmiyor, aynı zamanda veri transferinde sınırları zorluyor:

Yeni modüller 36 Gbps gibi baş döndürücü bir hız sunacak. Bu, mevcut kartlardaki GDDR6 ve GDDR6X teknolojilerine göre çok daha akıcı bir veri trafiği demek.

24 GB'lık modüller, ekran kartlarında hem daha yüksek toplam bellek miktarlarının önünü açacak hem de tasarımda fiziksel olarak daha az yer kaplayacak. PCI ebatları daha küçük yapılabilecek.

Micron, bu yüksek performansı sunarken güç tüketimini de optimize ederek kartların daha az ısınmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Daha hafif soğutucu daha küçük soğutma maliyeti ile öne çıkıyor.

Yakında çıkacak olan üst segment ekran kartları (muhtemelen NVIDIA ve AMD'nin yeni serileri), bu bellekler sayesinde 4K ve 8K oyunculukta çok daha rahat bir nefes alacak. Ayrıca yapay zeka işlemlerinde ihtiyaç duyulan o devasa veri işleme kapasitesi de bu modüllerle karşılanacak.

