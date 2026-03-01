GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,11
EURO
52,10
STERLİN
59,50
GRAM
7.968,10
ÇEYREK
13.150,58
YARIM ALTIN
26.213,50
CUMHURİYET ALTINI
52.203,83
GÜNCEL Haberleri

Basılı kalan otomobil kornası pazar günü vatandaşların kabusu oldu

Basılı kalan otomobil kornası pazar günü vatandaşların kabusu oldu
Eskişehir’de sürücüsü araçta olmayan otomobilin kornasının basılı kalması pazar günü rahatsızlığa neden olurken, aracın duyarsız sahibi olay yerine geldikten sonra vatandaşlardan özür dilemeden olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Olay, İstiklal Mahallesi Yıldız Sokak üzerinde meydana geldi. 26 VS 647 plakalı gri renkli bir otomobilin kornası henüz bilinmeyen bir sebeple basılı kaldı. Gürültüden rahatsız olan minibüs durağındaki vatandaşlar ve mahalle sakinlerinin birden fazla kez polise ihbarda bulunması neticesinde aracın sürücüsüne ulaşıldı. Olay yerine gelen vatandaş, çevre sakinlerine herhangi bir açıklama yapmadan arabasına binerek hızlıca olay yerini terk etti.

Mahalle sakinleri, bu durumun hem kendileri için hem de çevreden geçen vatandaşlar için büyük bir rahatsızlık verdiğini aktararak, bu olayın hızlıca çözülmesini istediklerini belirttiler.

"Bu ses eziyet oluyor"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Baş, "Valla ben yeni geldim, yeni duydum. Daha evvel, 10 dakika öncesini falan bilmiyorum da geldim hâlâ bağırıyor. Eziyet tabii canım, eziyet olmaz mı ya. Basılı kalmıştır herhalde kornaya. Bir an önce onun susturulması gerek. Telefonu filan vardır herhalde orada. İnşallah kısa sürede çözüm olur" dedi.

"Aracın başında insanlar toplanmış"

Olayın yaşandığı esnada kendi aracını almaya gelen Harun Korkut, "Ben park ettiğim yerden aracımı almaya geldim. Öndeki aracın başında insanlar toplanmış kornası çalıyor diye. Polisi aradık, haber verdik. Yani bir 5 dakika oldu geleli" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER