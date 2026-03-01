GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Akıncılar Hareketi’nden İran açıklaması: “Saldırıları kınıyoruz İran halkının yanındayız’’

Akıncılar Hareketi’nden İran açıklaması: “Saldırıları kınıyoruz İran halkının yanındayız’’
Akıncılar Hareketi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırıların Ramazan ayında gerçekleştiği vurgulanarak sivillerin hedef alındığı iddia edildi ve operasyonlar sert bir dille eleştirildi.

Açıklamada, diplomatik müzakere sürecinin devam ettiği bir dönemde gerçekleştirildiği öne sürülen askeri operasyonların, ABD'ye duyulan güveni bir kez daha zedelediği ifade edildi. Akıncılar Hareketi, ABD'nin geçmişte imza attığı anlaşmalara uymadığını savunarak, bölgedeki gelişmelerin farklı ülkelere yönelik benzer senaryoların habercisi olabileceğini ileri sürdü.

Metinde, saldırılar sırasında İran'ın dini lideri Seyyid Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği iddiasına da yer verildi. Akıncılar Hareketi, İran halkına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Açıklamada ayrıca, ABD ve İsrail'in uzun yıllardır İslam coğrafyasında farklı ülkelerde askeri ve siyasi müdahalelerde bulunduğu iddia edilerek, uluslararası toplumun bu gelişmeler karşısındaki sessizliği eleştirildi. Hareket, Müslüman ülkeler arasında siyasi, askerî ve ekonomik iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Türkiye'ye de çağrıda bulunulan açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çekilerek, İslam ülkeleri arasında birlik sağlanması ve mevcut anlaşmazlıkların giderilmesi yönünde girişimlerin başlatılması istendi.

Akıncılar Hareketi, etnik kimlik, mezhep ve coğrafi ayrımların ötesinde "ümmet, vahdet ve kardeşlik” anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini belirterek, İslam coğrafyasına yönelik saldırılar karşısında üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını kamuoyuna duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

