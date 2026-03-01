Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’ndan ABD ve İsrail’e sert tepki

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, yayımladığı basın açıklamasında ABD ve İsrail'in Orta Doğu'daki politikalarına ve İran'a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Açıklamada, Ramazan ayında gerçekleştirildiği belirtilen saldırılar kınanırken, sivillerin ve çocukların hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Platform, bölgede savaş değil huzur istediklerini ifade ederek uluslararası kamuoyunu yaşanan gelişmelere karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Açıklamada;

"Dünyanın maddi anlamda en güçlüsü kabul edilen ABD' nin, pedofili hastası Epstein'in dostu bir deli tarafından yönetiliyor olması tüm dünya için büyük tehlike.

Nitekim böyle olduğu her geçen gün daha belirgin olarak görülüyor.

Saldırmadığı komşusu kalmayan büyük şeytan, komşuları ile yetinmiyor, yanına patronu mu yavrusu mu olduğu belli olmayan siyonist ülkeyi de alarak bizim coğrafyamıza, bizim komşularımıza da saldırıyor.

Büyük şeytana Vietnam'da ve Afganistan'da uğradığı hezimetlerini hatırlatıyoruz.

Mübarek Ramazan içerisinde, hiçbir kutsal tanımadan, azgınlığı zirve yapmış güçlerin coğrafyamıza yaptığı saldırılar sonlarının başlangıcıdır.

Sebep olduğu vahşet, ölümü mukadder kuduz köpeğin daha fazla kişiye zarar verme çabasının yansımasıdır.

Coğrafyamızda büyük şeytanı ve yavrusunu istemediğimizi, saldırıya uğrayan komşularımızın dinine ve mezhebine bakmaksızın yanlarında olduğumuzu, savaş değil huzur istediğimizi bir kez daha hatırlatırken Abd.- İsrail ittifakının İran'a saldırısını, dini liderleri Hamaney'i öldürmelerini, okul bombalayarak onlarca çocuğun ölümüne sebeb olmalarını şiddetle kınıyoruz.

Zulüm asla payidar olamaz ve hiçbir zulüm asla karşılıksız kalmaz.'' ifadeleri kullanıldı

Kaynak: Haber Merkezi