GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,11
EURO
52,10
STERLİN
59,50
GRAM
7.968,10
ÇEYREK
13.150,58
YARIM ALTIN
26.213,50
CUMHURİYET ALTINI
52.203,83
GÜNCEL Haberleri

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’ndan ABD ve İsrail’e sert tepki

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’ndan ABD ve İsrail’e sert tepki

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, yayımladığı basın açıklamasında ABD ve İsrail'in Orta Doğu'daki politikalarına ve İran'a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Açıklamada, Ramazan ayında gerçekleştirildiği belirtilen saldırılar kınanırken, sivillerin ve çocukların hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Platform, bölgede savaş değil huzur istediklerini ifade ederek uluslararası kamuoyunu yaşanan gelişmelere karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Açıklamada;

"Dünyanın maddi anlamda en güçlüsü kabul edilen ABD' nin, pedofili hastası Epstein'in dostu bir deli tarafından yönetiliyor olması tüm dünya için büyük tehlike.

Nitekim böyle olduğu her geçen gün daha belirgin olarak görülüyor.

Saldırmadığı komşusu kalmayan büyük şeytan, komşuları ile yetinmiyor, yanına patronu mu yavrusu mu olduğu belli olmayan siyonist ülkeyi de alarak bizim coğrafyamıza, bizim komşularımıza da saldırıyor.

Büyük şeytana Vietnam'da ve Afganistan'da uğradığı hezimetlerini hatırlatıyoruz.

Mübarek Ramazan içerisinde, hiçbir kutsal tanımadan, azgınlığı zirve yapmış güçlerin coğrafyamıza yaptığı saldırılar sonlarının başlangıcıdır.

Sebep olduğu vahşet, ölümü mukadder kuduz köpeğin daha fazla kişiye zarar verme çabasının yansımasıdır.

Coğrafyamızda büyük şeytanı ve yavrusunu istemediğimizi, saldırıya uğrayan komşularımızın dinine ve mezhebine bakmaksızın yanlarında olduğumuzu, savaş değil huzur istediğimizi bir kez daha hatırlatırken Abd.- İsrail ittifakının İran'a saldırısını, dini liderleri Hamaney'i öldürmelerini, okul bombalayarak onlarca çocuğun ölümüne sebeb olmalarını şiddetle kınıyoruz.

Zulüm asla payidar olamaz ve hiçbir zulüm asla karşılıksız kalmaz.'' ifadeleri kullanıldı

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER