DÜNYA Haberleri

İran Dışişleri Bakanı: Bir iki gün içinde yeni liderin seçildiğini görebilirsiniz

İran Dışişleri Bakanı: Bir iki gün içinde yeni liderin seçildiğini görebilirsiniz
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülke lideri Ali Hamaney’e suikastın ardından yeni liderin ’bir veya iki gün içinde’ seçileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, ülkedeki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, İran lideri Hamaney'e suikastı "çok tehlikeli ve emsalsiz” bir eylem olarak nitelendirdi ve bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

İranlı Bakan, "Rejim değişikliği imkansız bir görevdir. Bir liderin yokluğu veya ölümü, sistemin çöktüğü anlamına gelmez. Devlet kurumları yerlerinde duruyor ve anayasal prosedürlerimiz işliyor. Bir iki gün içinde yeni liderin seçildiğini görebilirsiniz." diye konuştu.

Suikastın, mevcut çatışmayı daha karmaşık ve daha tehlikeli bir hale getirdiğini belirten Erakçi, "Savunmamız için herhangi bir sınır veya kısıtlama koymuyoruz." dedi.

İran'ın ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki ABD üslerini hedef almasına ilişkin Erakçi, "Fars (Basra) Körfezi'ndeki ülkelerle ilişkilerimiz iyi ve bizimle hiçbir sorunları yok. Fars Körfezi'ndeki komşularımıza saldırmıyoruz aksine bu ülkelerdeki Amerikan varlığını hedef alıyoruz" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, bölgedeki Amerikan askeri üslerine düzenlenen saldırılar sonrasında ABD'nin bu üsleri boşaltmaya başladığını kaydetti.

ABD'nin ikinci kez müzakereler sırasında saldırı başlattığına vurgu yapan Erakçi, "Biz her zaman diplomasiye açık olduk, Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine ve onlar müzakereler sırasında bize ikinci kez saldırdılar. Bu sefer durum farklı. Neden bunu yaptıklarını açıklamak zorundalar ama ancak saldırılar durduktan sonra. Her şey saldırganlığın ne zaman sona ereceğine bağlı." şeklinde konuştu.

İranlı Bakan Erakçi, ülkesinin şu anda Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyetinde olmadığını ve "bu aşamada boğazdaki seyrüseferleri aksatacak herhangi bir şey yapmayı planlamadığını" söyledi.

Kaynak: AA

