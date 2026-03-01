İran devrim muhafızları komutanı belli oldu

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybetmesinin ardından, Komutanlığa Ahmet Vahidi'nin atandığı duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
