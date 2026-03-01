GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

İran Devrim Muhafızları: İsrail ve ABD üslerine saldırılar başlayacak

İran Devrim Muhafızları: İsrail ve ABD üslerine saldırılar başlayacak
İran Devrim Muhafızları, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölümünün ardından İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine kısa süre içinde misilleme saldırısı başlatacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı. Bildiride, İsrail ile bölgedeki ABD üslerine kısa süre içinde misilleme saldırısı başlatılacağı ve özellikle ABD ile mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.

‘HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİ CEZASIZ KALMAYACAK'

İran hükümetinden yapılan açıklamada ise Hamaney'in İsrail ile ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağı ve bunun ‘cezasız kalmayacağı' belirtildi. Açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin pişman edileceği de belirtildi.

Kaynak: DHA

