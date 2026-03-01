Konya Büyükşehir’den vatani görevini yapmaya hazırlanan gençlere destek
“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla Türkiye’ye örnek çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek çalışmaları artarak devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Vatani görevini yapmaya hazırlanan gençlerimizin yanındayız. Konya il sınırları içerisinde ikamet eden gençlerimize zorunlu askerlik süreleri boyunca aylık 1.000 TL olmak üzere toplamda 6.000 TL asker harçlığı desteği sağlayacağız. Güzel günlerde harcasınlar” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, zorunlu askerlik görevini yapmaya hazırlanan gençlere ve ailelerine yönelik anlamlı bir destek programı başlattı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'ye örnek "Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla yalnızca şehirleri imar etmekle yetinmediklerini ifade ederek, insanların hayatına doğrudan dokunan önemli sosyal destek çalışmaları da yürüttüklerini söyledi.
Zorunlu askerlik görevine hazırlanan gençlere yönelik yeni bir destek programını hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, "Bu kez vatani görevini yapmaya hazırlanan gençlerimizin yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, Konya il sınırları içerisinde ikamet eden gençlerimize askerlik süreleri boyunca aylık 1.000 TL olmak üzere toplamda 6.000 TL asker harçlığı desteği sağlayacağız. Destek ödemeleri, gençlerimizin kendi hesaplarına doğrudan aktarılacak. Güzel günlerde harcasınlar inşallah” ifadelerini kullandı.
Destek programıyla ilgili detaylı bilgiye ve başvuru işlemlerine "https:/ailetoplum.konya.bel.tr” adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
