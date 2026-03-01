Konya’da asker yolcusu gençlere aylık ödeme! İşte başvuru detayları

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatani görevine hazırlanan gençlere yönelik sosyal destek uygulamasını hayata geçirdi. Konya il sınırları içerisinde ikamet eden ve zorunlu askerlik görevini yerine getirecek gençlere maddi katkı sağlanacağı duyuruldu.
AYLIK 1.000 TL DESTEK VERİLECEK
Yapılan açıklamaya göre, 6 ay süreli zorunlu askerlik yapacak gençlere askerlik süresi boyunca her ay 1.000 TL ödeme yapılacak. Böylece askerlik dönemi boyunca toplam 6.000 TL destek sağlanmış olacak.
HEM GENÇLERE HEM AİLELERE KATKI
Belediye yetkilileri, uygulamanın gençlerin yanı sıra aile bütçesine de katkı sunmayı amaçladığını belirtti. Açıklamada, "Gençlerimizin yanında olmaya, onların ve ailelerinin yükünü paylaşmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Destekten yararlanmak isteyen adaylar, başvuru şartları ve detaylı bilgilere belediyenin resmi başvuru sayfası üzerinden ulaşabilecek.
Detaylı bilgi ve başvuru için; https://ailetoplum.konya.bel.tr
Vatan görevine hazırlanan gençlerimizin yanındayız.— Konya Büyükşehir Belediyesi (@Konyabuyuksehir) February 28, 2026
Büyükşehir Belediyesi olarak, askerlik görevini yerine getirecek ve Konya il sınırları içerisinde ikamet eden gençlerimize, zorunlu askerlik süreleri boyunca aylık 1.000 TL olmak üzere toplam 6.000 TL destek sağlayacağız.… pic.twitter.com/TljCsHBdWC
(Meltem Aslan)