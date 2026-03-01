GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da asker yolcusu gençlere aylık ödeme! İşte başvuru detayları

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da asker yolcusu gençlere aylık ödeme! İşte başvuru detayları

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatani görevine hazırlanan gençlere yönelik sosyal destek uygulamasını hayata geçirdi. Konya il sınırları içerisinde ikamet eden ve zorunlu askerlik görevini yerine getirecek gençlere maddi katkı sağlanacağı duyuruldu.

AYLIK 1.000 TL DESTEK VERİLECEK

Yapılan açıklamaya göre, 6 ay süreli zorunlu askerlik yapacak gençlere askerlik süresi boyunca her ay 1.000 TL ödeme yapılacak. Böylece askerlik dönemi boyunca toplam 6.000 TL destek sağlanmış olacak.

HEM GENÇLERE HEM AİLELERE KATKI

Belediye yetkilileri, uygulamanın gençlerin yanı sıra aile bütçesine de katkı sunmayı amaçladığını belirtti. Açıklamada, "Gençlerimizin yanında olmaya, onların ve ailelerinin yükünü paylaşmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Destekten yararlanmak isteyen adaylar, başvuru şartları ve detaylı bilgilere belediyenin resmi başvuru sayfası üzerinden ulaşabilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için; https://ailetoplum.konya.bel.tr

 

 

(Meltem Aslan)

