Konya’da Malatyalılar iftarda buluştu

Selçuklu şehzade diyarı Malatya’dan Konya’ya gelen Malatyalılar, Konya Malatyalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği iftar programında bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

Ramazan ayında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun pekiştiği iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Selçuklu şehzade diyarı Malatya'dan Konya'ya gelen çok sayıda vatandaş, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.



Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle gönüller huzura kavuştu.



Fakirlerin, yetimlerin, yolda kalmışların ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda birlik, beraberlik ve kardeşlik sofraları kurulmaya devam ediyor.



Bu kapsamda, Selçuklu şehzade diyarı Malatya'dan Selçuklu başkenti Konya'ya gelip yerleşen çok sayıda Malatyalı, iftar programında buluştu.



Konya Malatyalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği iftar programında bir araya gelen dernek üyeleri, aileleriyle birlikte Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.Ezanın okunmasıyla birlikte iftarlar açıldı, eller semaya kalktı, dualar edildi.



Programın açılış konuşmasını yapan Konya Malatyalılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Özgül, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekti.



Başkan Recep Özgül'ün ardından kürsüye Elazığ, Adıyaman ve Kahramanmaraş Dernek başkanları geldi ve birliktelik mesajları verdi.



Eski AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da Ramazan ayı dolayısıyla Malatyalılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Program, katılımcılara hediye ve plaket takdimiyle sona erdi.