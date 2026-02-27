GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Antalya-Konya karayolunun son hali dron ile görüntülendi

Yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünde su seviyesinin çekilmeye başladığı bildirilirken, sürücülerin güvenliği açısından yolun halen trafiğe kapalı olduğu belirtildi.

Yaklaşık 10 gün önce Antalya'da etkili olan sağanak yağış sonrası Konya-Antalya karayolunun bazı bölümleri sular altında kalmış, güvenlik gerekçesiyle yol ulaşıma kapatılmıştı. Yetkililer, yoğun yağış nedeniyle yol platformunun su altında kaldığını ve sürücülerin can güvenliği için güzergahın trafiğe kapatıldığını açıkladı.



Bölgede özellikle düşük kotlu alanlarda su birikintilerinin oluştuğu, bu nedenle trafik akışının güvenli şekilde sağlanamadığı ifade edildi. Ulaşımın durdurulmasının ardından sürücüler alternatif yollara yönlendirilirken, trafik akışının Akseki ve Manavgat güzergahlarına kaydırıldığı bildirildi.



Karayolları ekiplerinin suyun tahliyesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, suyun tamamen çekilmesinin ardından yol zemininde oluşabilecek hasarın da detaylı şekilde inceleneceği kaydedildi. Yolun Konya istikametine doğru Gembos Ovası'na yakın noktadaki kısımda yolun su seviyesinin ise halen yüksek olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

