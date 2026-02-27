GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Başkan Kavuş ramazan geleneğini bozmadı: Öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

Başkan Kavuş ramazan geleneğini bozmadı: Öğrencilerle iftar sofrasında buluştu
Mustafa Kavuş, her yıl gelenek haline getirdiği anlamlı buluşmayı bu yıl da sürdürerek, Meram Fen Lisesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Türkiye’nin en seçkin eğitim kurumları arasında yer alan Meram Fen Lisesi’nde yatılı olarak eğitim gören gençlerle gerçekleştirdiği bu anlamlı buluşmada Başkan Kavuş’a Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın da eşlik etti.

Mustafa Kavuş, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da Meram Fen Lisesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Türkiye'nin en seçkin eğitim kurumları arasında yer alan Meram Fen Lisesi'nde yatılı olarak eğitim gören gençlerle buluşan Başkan Kavuş, Ramazan'ın güzelliğini bu kez de öğrencilerle birlikte yaşadı. Bu anlamlı programda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın'da Başkan Kavuş'a eşlik etti.

AİLELERİNDEN UZAK BİR RAMAZAN YAŞAYAN GENÇLERE MORA

Program öncesinde okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Kavuş ve Kutluhan Taşkın, öğrencilerin eğitim süreçleri, hedefleri ve projeleri hakkında sohbet ettiler. İftar öncesinde gençlerle tek tek ilgilenen Kavuş, onların hayallerini, üniversite planlarını ve kariyer hedeflerini dinledi. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen programda zaman zaman neşeli diyaloglar yaşanırken, Başkan Kavuş ve Kutluhan Taşkın kepçeyi eline alarak öğrencilere iftar yemekleri dağıttılar. Başkan Kavuş ve Taşkın, edilen duaların ardından öğrencilerle birlikte oruçlarını açtılar.

BAŞKAN KAVUŞ; "GENÇLERİNİN BAŞARISI, MERAM'IN EN BÜYÜK GURURU”

İftar sonrasında gençlere hitap eden Başkan Kavuş, konuşmasında tüm öğrencilere başarılar diledi. Meram Fen Lisesi iftarının kendileri için bir gelenek haline geldiğini belirten Başkan Kavuş, bu yıl iftara daha önce bu okuldan mezun olan önemli isimlerle katılmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Türkiye'nin sayılı okullarından olan Meram Fen Lisesi öğrencilerinin akademik başarılarıyla ülkenin yarınlarına damga vurduğunu ifade etti ve "Gençlerimizin bu başarıları bizlerin en büyük gururudur” diye konuştu.  

KUTLUHAN TAŞKIN: "MERAM FEN LİSELİ OLMAK BİR AYRICALIKTIR”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın da, 33 yıl önce öğrencisi olduğu Meram Fen Lisesi'nde yaptığı konuşmada öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Fen liseli olmanın geçmişte olduğu gibi bugün de önemli bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Taşkın, yaklaşık 20–25 yıldır devletin farklı kademelerinde görev yaptığını hatırlatarak kendisi ile birlikte mezun olan pek çok arkadaşının ülkeye önemli katkılar sunmaya devam ettiğini ifade etti. Disiplinli eğitim anlayışının başarıda belirleyici rol oynadığını dile getiren Taşkın, Meram Fen Lisesi sıralarında edindikleri bilgi ve birikimin yanı sıra hayatın zorluklarına çözüm üretmeyi de öğrendiklerini söyledi. Öğrencilere seslenen Taşkın, Meram Fen Lisesi'nin sağladığı birikimle onların da ülkeye önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını belirterek tüm öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

UNUTULMAZ AKŞAMDA BAŞKAN KAVUŞ'TAN ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ HEDİYE

Meram Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Güngör de yaptığı konuşmada "Başından beri bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemedi” dediği Başkan Mustafa Kavuş'a ve Meram Belediyesine teşekkür etti. Okulun temizliğinden çevre düzenlemesine kadar her konuda yanlarında olduğunu ifade eden Güngör, öğrencilere de öğrenim hayatlarında başarılar diledi. 

Program sonunda Başkan Kavuş, öğrencilerin dijital dünyadaki çalışmalarını desteklemek amacıyla internet paketi ile Konyaspor Store alışveriş kartı hediye etti. Program sonunda Başkan Kavuş'a her iki hediye için de teşekkür eden öğrencilerin Başkan Kavuş'tan bir de isteği oldu. Okulun kütüphanenin yenilenmesini ve yeni kitaplar temin edilmesini isteyen öğrencilerin talebini geri çevirmeyen Başkan Kavuş, okula yeni bir kütüphane ve kitap sözü verdi.  

Sıcak sohbetler, karşılıklı fikir alışverişleri ve hatıra fotoğraflarıyla tamamlanan akşam, Ramazan'ın manevi atmosferini yansıtan anlamlı karelerle son buldu. 

 

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

